Gijzelsoftware die Travelex trof, duikt ook in Nederland op

De gijzelsoftware die heeft toegeslagen bij de financiële instelling Travelex, het moederbedrijf van de vroegere Grenswisselkantoren, is ook in Nederland opgedoken. Alleen al in de afgelopen weken zijn zeker twee bedrijven getroffen door de ransomware Sodinokibi, zegt cyberbeveiliger Fox-IT, maar het zijn er waarschijnlijk nog veel meer. De beide Nederlandse gedupeerden hebben het geëiste losgeld betaald. Fox-IT zegt niet om welke bedrijven het gaat.