Moederbedrijf Thuisbezorgd.nl groeit hard in Duitsland

In totaal verwerkte het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl 159,2 miljoen bestellingen. Dat is een stijging van 70 procent ten opzichte van 2018. In Duitsland was sprake van een stijging van 113 procent tot 69,5 miljoen bestellingen.

Die groei viel samen met de overname van de Duitse activiteiten van branchegenoot Delivery Hero, die afgelopen voorjaar werd afgerond. Vrijdag werd bekend dat het Nederlandse Takeaway de strijd om Just Eat had gewonnen van Prosus. Na de fusie met zijn Britse evenknie zal het gecombineerde bedrijf een van 's werelds grootste maaltijdbezorgers zijn.

