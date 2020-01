Spike Lee eerste zwarte juryvoorzitter filmfestival Cannes

De Amerikaanse regisseur Spike Lee wordt de juryvoorzitter van de komende editie van het filmfestival in Cannes. Dat heeft de organisatie bekendgemaakt. Hij is de eerste zwarte voorzitter van de jury van het Franse filmfestival.

Spike Lee is de regisseur van films als Malcolm X en Do the Right Thing. Zijn film 'BlacKkKlansman' over een zwarte politieagent die infiltreert in de Ku Klux Klan kreeg in 2018 in Cannes de prijs voor de op een na beste film, de Grand Prix. De 62-jarige regisseur is de eerste persoon van Afro-Amerikaanse afkomst die juryvoorzitter wordt van het prestigieuze filmfestival dat altijd in mei wordt..

Lee liet weten "versteld, blij, verrast en trots tegelijk te zijn" dat hij geschiedenis mocht schrijven.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Maak direct een account aan bij de kwaliteitskrant van christelijk Nederland. Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in je inbox Duizenden mensen gingen je voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden ga je akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .