Dode bij aanvaring op de Rijn in Zwitserland

Bij een aanvaring tussen een vrachtschip en een roeiboot op de Rijn tussen de Zwitserse stad Basel en de Duitse grens is een persoon om het leven gekomen. Het gaat om een van de inzittenden van de roeiboot. Drie andere inzittenden raakten gewond.

Het incident vond plaats in de gemeente Birsfelden, die grenst aan Basel en de Duitse gemeente Grenzach-Wyhlen, meldde de politie van het kanton Basel. De politie en de brandweer rukten met onder meer een helikopter uit. Over de identiteit van de slachtoffers is nog niets bekend.

