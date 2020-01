Het ergste wat een vluchteling verliest, is het vanzelfsprekende wij-gevoel: onze familie, onze buurt, ons land. Zelfs als hij met familie of vrienden vlucht, komt hij terecht in een omgeving waar hij een zij-gevoel ervaart: anders zijn, er niet bij horen. Wat is het dan heerlijk om weer eens een keer met heel je familie en al je vrienden samen te zijn.

Denk je in, dat er dan een feest is in het land van herkomst – en dat het veilig genoeg is om te gaan. Wat voelt dát als thuiskomen!

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Maak direct een account aan bij de kwaliteitskrant van christelijk Nederland. Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in je inbox Duizenden mensen gingen je voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden ga je akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .