‘Hij laat ze achter, omdat ze het toch niet goed gaan doen in Oregon – dat heeft een van de Canadese pelsjagers hem in elk geval wijsgemaakt. Het verbaast me, want ik hoor juist van alle kanten dat de grond er zo goed is. Echt alles schijnt daar te groeien.’

‘Ik zie het helemaal voor me: een bloeiende appelboomgaard op ons land, pal naast de deur van onze blokhut.’ Ze strekte haar armen uit.

Hij haalde zijn schouders op. Jonge boompjes zouden weinig ruimte innemen, en als hij ermee instemde, zeurde ze hopelijk minder over papieren en over de familie Hawkins. Als die hen eenmaal hadden ingehaald, zou ze hem weer op de nek zitten om hun overeenkomst op papier te krijgen. Hij was er nog niet over uit of hij Junior als erfgenaam moest noemen of niet. Met Tish had hij het daar niet over..

