'Voetbalclub draaiende houden is klus'

Nederland is een vergaderland: zowel het bedrijfs- als het verenigingsleven zit vol overleggen en meetings. Deze rubriek laat vergaderaars aan het woord over de vergadercultuur binnen hun bedrijf, organisatie of vereniging. Vandaag: Tsjerk Grasman (67), secretaris voetbalvereniging Wykels Hallum.

Waar hebben jullie dit keer over vergaderd?

‘We hebben gebrainstormd over de aanpak van onze nieuwe accommodatie. Onze huidige kleedaccommodatie is afgekeurd voor gebruik en daarom zijn er plannen gemaakt voor nieuwbouw van kleedboxen. Omdat de kleedgelegenheid van het openluchtzwembad ook aan renovatie toe is, hebben we met hen de samenwerking gezocht. Dat plan bleek financieel in de oorspronkelijke vorm niet haalbaar, maar gaat nu in g..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Maak direct een account aan bij de kwaliteitskrant van christelijk Nederland. Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in je inbox Duizenden mensen gingen je voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden ga je akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .