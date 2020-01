Justitieminister Barr verdedigt Trumps moordaanslag op Soleimani

President Trump was gerechtigd de aanval te bevelen waarmee een topfiguur van de Iraanse strijdkrachten en van het regime in Teheran, generaal Soleimani, uit de weg is geruimd. Minister van Justitie William Barr heeft maandag beklemtoond dat zijn ministerie vooraf over de aanval is geraadpleegd en dat de president "duidelijk de bevoegdheid had zo te handelen". Qassem Soleimani was "een legitiem doelwit", aldus Barr.