Boerenactiegroep kondigt nieuwe acties aan

Wanneer ze zijn, zegt een woordvoerder van Agractie niet. In een geschreven verklaring staat dat de acties op "een datum in het eerste kwartaal van 2020" zullen zijn. Agractie vindt dat veel Nederlandse producten in supermarkten verkocht worden tegen een prijs die niet in verhouding staat tot wat boeren ervoor krijgen.

Meerdere boerenactiegroepen hebben de afgelopen tijd actie gevoerd. Naast hun onvrede over de prijzen die zij voor hun producten krijgen, protesteerden ze ook tegen het stikstofbeleid van de Nederlandse regering. Boeren worden daardoor hard getroffen, stellen ze. De acties leidden tot veel verkeerschaos, omdat boeren massaal met hun tractoren de weg op gingen.

