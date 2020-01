Model Gigi Hadid kandidaat-jurylid proces Weinstein

Het Amerikaanse topmodel Gigi Hadid is een van de kandidaten om zitting te nemen in de jury in het proces tegen de Amerikaanse ex-filmmaker Harvey Weinstein (67). Het 24-jarige model dat een Nederlandse moeder heeft, beantwoordde vragen van een rechter in Manhattan die betrokken is bij de samenstelling van de jury. Hadid zei dat ze de beklaagde (Weinstein) heeft ontmoet en ook een van de klaagsters, de actrice Salma Hayek. Maar Hadid beklemtoonde dat ze eerlijk en onpartijdig tegenover de zaak staat en onbevooroordeeld tegenover feiten.