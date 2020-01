Nieuwe Europese oproep voor universele telefoonoplader

Een universele oplader is niet alleen makkelijker voor consumenten, maar zorgt ook voor minder afval. In vrijwel elk Europees huishouden liggen opladers te verstoffen. Volgens ramingen komt daar jaarlijks 51.000 ton bij. De Europese Commissie schatte eerder dat eerder dat er elk jaar zo'n 300 miljoen euro wordt verspild aan opladers en snoeren die niet meer bruikbaar zijn na de aanschaf van een..

"Het is niet genoeg. Europeanen verdrinken in het elektronisch afval. Schande", klonk het maandagavond in het parlement in Straatsburg. Volgens Europarlementariër Liesje Schreinemacher (VVD) hoeft het "niet zo ingewikkeld te zijn". Vrijwilligheid voor de industrie lijkt volgens haar niet te werken. Zij riep de Europese Commissie op met een plan te komen voor een universele oplader.

