Verdachten liquidatiebende blijven vast

Drie verdachten in het strafproces tegen een Amsterdamse liquidatiebende blijven in de aanloop naar de inhoudelijke behandeling van hun zaak voorlopig achter slot en grendel. Dit heeft de rechtbank op Schiphol maandag besloten.

De organisatie zou in wisselende samenstelling hebben geopereerd en verantwoordelijk zijn voor de moorden op Alex Gillis (30) in Zaandam, de geruchtmakende 'vergismoord’ op de eveneens 30-jarige Stefan Regalo Eggermont in Amsterdam en de liquidatie van Massod Amin Hosseini (26) in Osdorp. Ook waren er volgens het OM plannen een neef van Gillis om te brengen.

Hoofdrol binnen het gezelschap was volgens het OM weggelegd voor Iliass K. (32), die de liquidaties aanstuurde en ook het vonnis zou hebben geveld over Hosseini. Die zou als schutter aanvankelijk zelf deel hebben uitgemaakt van de organisatie, maar in ongenade zijn gevallen na de vergismoord op Eggermont.

