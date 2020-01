Minister: niet permanent maximumsnelheid op alle matrixborden

Volgens haar wordt het er niet duidelijker op. Ze benadrukt dat een grote groep matrixborden niet meer dan 90 kilometer per uur kan aangeven, en slechts zo'n 15 procent geschikt is om alle maximumsnelheden te tonen. Ook staan ze lang niet overal.

Nu worden matrixborden alleen ingezet op bijvoorbeeld wegen waar niet harder dan 80 kilometer mag worden gereden, of tijdelijk bij bijvoorbeeld files of afsluitingen. Het permanent tonen kan ertoe leiden dat weggebruikers minder attent op de borden worden, wat niet goed is voor de verkeersveiligheid, vreest de minister.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Maak direct een account aan bij de kwaliteitskrant van christelijk Nederland. Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in je inbox Duizenden mensen gingen je voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden ga je akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .