Levenspartner van André van Duin overleden

Martin Elferink, de man van André van Duin, is maandag overleden. De 55-jarige echtgenoot van Van Duin leed aan botkanker.

"De strijd tegen de vreselijke ziekte kanker heeft Martin verloren, maar onze liefde voor elkaar is onoverwinnelijk", stelt presentator André van Duin in een verklaring. Dat zijn echtgenoot ziek was, kwam afgelopen zomer aan het licht toen Martin spontaan zijn sleutelbeen brak. Elferink overleed volgens Van Duin "na een kort en slopend ziekbed".

Elferink heeft zijn lichaam ter beschikking gesteld van de wetenschap. De afscheidsceremonie vindt plaats in besloten kring.

