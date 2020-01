Uniek huwelijksaanzoek: man verstopt verloofde en zichzelf in Doornroosje

Nee, zwartkijkers, niet alles gaat maar slechter. De Witkijker leest en denkt in deze donkere maanden na over het nieuws en signaleert verhalen die hoopvolle ontwikkelingen laten zien, als tegenwicht voor de dagelijkse stroom onheil. Vandaag: een bijzonder huwelijksaanzoek.

De bioscoopzaal zat vol voor een vertoning van Doornroosje, of Sleeping Beauty. Een paar kleine meisjes en een glimmend prinsessenkroontje waren te zien in het donker, tussen vooral veel volwassenen. Een van hen was Sthuthi David, wat geen grote verrassing zou zijn geweest voor wie haar goed kent, want het is haar lievelingsfilm. Maar wat ze niet kon weten was dat dit alles één grote verrass..