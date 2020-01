Beeld en Geluid herdenkt Aart Staartjes

Interactief museum Beeld en Geluid in Hilversum staat komende week stil bij de dood van Aart Staartjes. De acteur overleed zondag op 81-jarige leeftijd aan de gevolgen van een verkeersongeval.

In de Theaterzaal van Beeld en Geluid zijn twee documentaires te zien. Het zijn Recht van Spreken, waarin Elles de Bruin met Staartjes praat over zijn werk en leven, en een aflevering van Opium TV waarin onder anderen Joost Prinsen en Theo Maassen spreken over de "peetvader van de Nederlandse kindertelevisie".

Bezoekers kunnen van dinsdag tot en met zondag herinneringen delen en condoleances achterlaten in een gedenkboek in het atrium van Beeld en Geluid.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Maak direct een account aan bij de kwaliteitskrant van christelijk Nederland. Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in je inbox Duizenden mensen gingen je voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden ga je akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .