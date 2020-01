'Vertrouwen in banken lijdt onder negatieve publiciteit'

Het vertrouwen in de bankensector is afgelopen jaar niet verder verbeterd. Bij onder meer grootbanken ING en ABN AMRO was zelfs sprake van een lichte daling van het vertrouwen van klanten. Telkens wanneer banken negatief in het nieuws komen krijgt het vertrouwen weer een knauw, zo komt naar voren uit onderzoek in opdracht van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB).

Banken liggen de laatste tijd onder een vergrootglas wegens tekortschieten bij het tegengaan van witwassen. Op een schaal van 1 tot 5 scoort de sector wat betreft vertrouwen nu een 3. Dat is net zo hoog als een jaar terug. Sinds 2015 is het vertrouwen slechts met 0,2 punten gestegen. De invloed van negatieve publiciteit over de sector, lijkt volgens de onderzoekers zeer groot.

ING trof in 2018 al een recordschikking met het Openbaar Ministerie van 775 miljoen euro omdat maatregelen tegen witwassen via de bank jarenlang ondermaats waren. ING ziet de eigen vertrouwensscore nu met 0,1 punt dalen tot een 3,1. ABN AMRO gaat van een 3,3 naar een 3,2. De bank liep vorig jaar tegen de lamp en moet op last van De Nederlandsche Bank (DNB) miljoenen klanten in Nederland gaan do..

