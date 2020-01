Hoger begin voor Wall Street

De aandelenbeurzen in New York zijn maandag hoger geopend. De aandacht van beleggers gaat vooral uit naar de langverwachte ondertekening van de fase 1-handelsdeal tussen China en de Verenigde Staten later deze week. Daarnaast gaat het cijferseizoen op Wall Street van start met resultaten van onder meer de grote Amerikaanse banken.

De Dow-Jonesindex stond na enkele minuten handel 0,1 procent hoger op 28.851 punten. De breed samengestelde S&P 500 kreeg er 0,2 procent bij tot 3270 punten, techbeurs Nasdaq steeg 0,3 procent tot 9206 punten.

Een Chinese handelsdelegatie onder leiding van vicepremier Liu He is van maandag tot woensdag in Washington. Als onderdeel van de overeenkomst beloofden de VS af te zien van eerder aangekondigde verhogingen van importtarieven op Chinese goederen. Peking beloofde op zijn beurt voor miljarden extra aan landbouwgoederen uit de VS te zullen aanschaffen.

