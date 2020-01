Meelopen met Vierdaagse wordt duurder

Deelnemen aan de Vierdaagse in Nijmegen gaat dit jaar 100 euro kosten. Dat is 16 euro duurder dan de afgelopen twee jaar. De prijsverhoging is volgens de organisatie nodig om gestegen kosten op te vangen en een financiële buffer op te bouwen.

Het organiseren van het wandelevenement wordt volgens Stichting De 4Daagse steeds duurder. Overheden nemen minder kosten voor hun rekening. Tegelijkertijd worden de veiligheidseisen steeds strenger en wil de organisatie zelf ook steeds betere voorzieningen.

Om die reden was het inschrijfgeld in 2018 ook al fors verhoogd, maar dat heeft niet genoeg geld in het laatje gebracht. Daardoor is er onvoldoende reserve in kas om tegenvallers op te kunnen vangen. Een tegenvaller is bijvoorbeeld het afgelasten van een complete editie. "De kans daarop neemt toe doordat weersextremen steeds vaker voorkomen", aldus de organisatie.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Maak direct een account aan bij de kwaliteitskrant van christelijk Nederland. Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in je inbox Duizenden mensen gingen je voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden ga je akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .