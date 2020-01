'Doodstraf oud-leider Pakistan ingetrokken'

Een Pakistaans gerechtshof heeft een streep gehaald door de doodstraf voor oud-leider Pervez Musharraf, die tot 2008 president was. De rechters in Lahore oordeelden dat het tribunaal dat hem ter dood veroordeelde "ongrondwettig" was, meldt een aanklager.

De speciale rechtbank veroordeelde Musharraf vorige maand ter dood. Het was de eerste keer dat een voormalige leider van de machtige strijdkrachten zo'n straf kreeg opgelegd. Het leger reageerde afkeurend op de uitspraak.

Generaal Musharraf kwam in 1999 via een staatsgreep aan de macht. Hij regeerde later als president en schortte in 2007 de grondwet op door de noodtoestand uit te roepen. Dat leidde tot massale protesten en in 2013 tot zijn vervolging. Dat proces duurde zes jaar en eindigde met zijn veroordeling voor hoogverraad.

