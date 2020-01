Danske Bank biedt 2000 medewerkers vertrekregeling

Danske Bank heeft 2000 medewerkers een vertrekregeling aangeboden. De bankiers krijgen tot eind januari om met dit aanbod akkoord te gaan, meldde de kredietverstrekker. Danske Bank worstelt met stijgende kosten en boetes in de nasleep van een witwasschandaal. De bank faciliteerde miljarden euro's aan dubieuze geldstromen via een filiaal in Estland.