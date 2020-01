Algemeen deken advocatenorde treedt per direct terug

De algemeen deken van de Nederlandse orde van advocaten, Johan Rijlaarsdam, heeft per direct zijn werkzaamheden neergelegd. Hij doet dit om persoonlijke redenen, zo is maandag bekendgemaakt door de beroepsorganisatie. Wat deze redenen zijn, is niet benoemd.

Waarnemend deken Frans Knüppe neemt zijn taken voorlopig waar. Rijlaarsdam was vanaf 1 januari 2018 lid van de algemene raad, januari vorig jaar werd hij algemeen deken. "De algemene raad is Johan Rijlaarsdam zeer erkentelijk voor zijn bijdrage aan de Nederlandse orde van advocaten", staat in de schriftelijke mededeling.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Maak direct een account aan bij de kwaliteitskrant van christelijk Nederland. Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in je inbox Duizenden mensen gingen je voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden ga je akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .