Hoger beroep OM in zaak dode door drugsruzie

Het Openbaar Ministerie (OM) in Limburg gaat in hoger beroep in de zaak Köksal, de man die op 1 november 2017 werd doodgeschoten tijdens een uit de hand gelopen drugsruzie in het Venlose stadsdeel Blerick. De familie van de 22-jarige Ömer Köksal deed afgelopen weekend via de regionale omroep L1 een dringend beroep op het OM hoger beroep in te stellen. De familie vindt de opgelegde straffen van 12 en 14 jaar cel veel te laag.