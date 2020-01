China verdedigt weren topman Human Rights Watch

China verdedigt het weren van het hoofd van mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch. HRW-topman Kenneth Roth verklaarde zondag dat hem op het vliegveld de toegang was geweigerd tot Hongkong, waar hij een persconferentie zou geven.

"Mensen toelaten of de toegang weigeren is het soevereine recht van China", reageert een woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken maandag. Hij stelt dat niet-gouvernementele organisaties verantwoordelijkheid dragen voor de onrust in Hongkong. "Deze organisaties zouden gestraft moeten worden."

Hongkong is al ruim een half jaar het toneel van grootschalige protesten, waar miljoenen mensen aan hebben meegedaan. De voormalige Britse kolonie maakt sinds 1997 onderdeel uit van China, maar heeft meer zelfstandigheid dan andere delen van het land. Betogers vragen onder meer om meer democratie.

