'Leiding Nissan onderzoekt breuk met Renault'

In de top van automaker Nissan wordt onderzocht of er een einde kan worden gemaakt aan de jarenlange samenwerking met partner Renault. Dat schrijft de Britse zakenkrant Financial Times op basis van ingewijden. Het 'rampenplan' zou onder meer een totale scheiding van de productie- en ontwerpafdelingen behelzen.

De slechte verhoudingen tussen de Japanners en de Fransen kwam aan het licht in de nasleep van de val van automagnaat Carlos Ghosn, die jarenlang de leiding had over beide bedrijven. Ghosn werd in Japan opgepakt vanwege financiële wanpraktijken, maar wist toen hij onder huisarrest stond te ontsnappen en dook op in Libanon.

Sinds die vlucht zouden de scheidingsplannen in de top van Nissan in een stroomversnelling zijn gekomen. Ondanks pogingen om de relaties aan beide kanten te verbeteren, zijn de verhoudingen tussen de automakers volgens de bronnen juist minder geworden. Veel Nissan-managers geloven dat de alliantie met de Franse autofabrikant de Japanners eerder kwaad dan goed doet.

