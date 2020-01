Dode man gevonden in Venrayse woning

De politie onderzoekt de vondst van een stoffelijk overschot van een man in een woning in Venray. De politie wil weten of de man door een misdrijf om het leven is gekomen, liet een woordvoerster van de politie maandagochtend weten.

Om maandagochtend 03.00 uur werden de hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, opgeroepen voor de woning aan het Nassauplein in het Limburgse stadje. "Er zijn vraagtekens of het wel gaat om een natuurlijke dood", aldus de woordvoerster.

