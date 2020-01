Beurzen Azië overwegend vooruit

De Aziatische aandelenbeurzen gingen maandag overwegend vooruit. De handel verliep relatief rustig aangezien de belangrijke financiële markt in Japan gesloten bleef vanwege een nationale feestdag. Beleggers keken verder vooruit naar de ondertekening van de fase 1-handelsdeal tussen China en de Verenigde Staten later deze week. Een Chinese handelsdelegatie onder leiding van vicepremier Liu He is van maandag tot woensdag in Washington.

De beurs in Shanghai noteerde tussentijds 0,3 procent in de plus. Zakenkrant The Wall Street Journal meldde dat de VS en China ieder halfjaar gaan overleggen over de economische relatie tussen de landen. Het plan zal bij de ondertekening van het gedeeltelijke handelsakkoord worden aangekondigd. Deze halfjaarlijkse ontmoetingen staan los van de onderhandelingen over een fase 2-handelsdeal.

In Hongkong dikte de Hang Seng-index 0,9 procent aan onder aanvoering van de Chinese technologiebedrijven. De Kospi in Seoul klom 0,9 procent dankzij sterke koerswinsten onder de Zuid-Koreaanse cosmeticabedrijven. In Sydney eindigde de All Ordinaries-index 0,4 procent lager door koersverliezen bij de Australische oliebedrijven.

