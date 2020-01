Filipijnse Taal vulkaan is uitgebarsten

De Taal vulkaan, die op ongeveer 60 kilometer ten zuiden van de Filipijnse hoofdstad Manilla ligt, is maandag uitgebarsten en spuwt lava. Ook heeft de vulkaan een gigantische kolom van as en rook uitgestoten. Minstens 10.000 mensen hebben hun toevlucht gezocht tot evacuatiecentra, terwijl honderden internationale vluchten zijn geannuleerd uit angst voor een dreigende explosieve uitbarsting.

Huizen en straten in de wijde omgeving zijn bedekt met een laag as. Er zijn nog geen berichten over mogelijke slachtoffers.

Scholen in het vulkaangebied, overheidsgebouwen en de Filipijnse effectenbeurs bleven maandag uit voorzorg gesloten.

De Mount Taal wordt gezien als een van de gevaarlijkste vulkanen van Zuidoost-Azië. Tot op heden zijn 35 uitbarstingen bekend, die hebben geleid tot meerdere dodelijke slachtoffers.

