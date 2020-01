Drie mannen voor rechter om liquidatie in Breda

Drie mannen moeten maandag, dinsdag en donderdag voor de rechtbank in Breda verschijnen voor hun vermeende rol bij de liquidatie van Peter van der Linde. De 60-jarige Bredanaar werd in januari 2017 doodgeschoten op een fietspad bij de Lunetstraat in zijn woonplaats, vermoedelijk na het verlaten van een café in de buurt.

Van der Linde was een bekende in het criminele milieu en een vriend van Klaas Otto, oprichter van motorclub No Surrender. De voormalig leider van de motorclub heeft vorig jaar ook een verklaring afgelegd over de moord.

Een van de verdachten in de zaak werd opgepakt na een undercoveroperatie van de politie. Daarbij zou deze David J. uit Sint Willebrord zijn verleid tot een verklaring over de moordzaak. Hij zou de vluchtauto hebben bestuurd. Het Openbaar Ministerie gaat ervan uit dat Corné R. uit Sprundel de schutter was en dat Piet S. uit Etten-Leur het slachtoffer uit het café zou hebben gelokt.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Maak direct een account aan bij de kwaliteitskrant van christelijk Nederland. Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in je inbox Duizenden mensen gingen je voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden ga je akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .