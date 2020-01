Rotterdamse wethouder pleit voor lokaal quotum statushouders

De Rotterdamse integratiewethouder Bert Wijbenga (VVD) wil een lokaal quotum voor het aantal statushouders dat de stad jaarlijks opneemt. Wat hem betreft ligt dat op 640 vluchtelingen, een op de duizend inwoners. Dat zegt Wijbenga, die naar eigen zeggen de eerste wethouder is die een concreet quotum noemt, in een interview in NRC.