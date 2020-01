Dodental vulkaanuitbarsting White Island stijgt naar twintig

Het dodental als gevolg van de vulkaanuitbarsting op White Island in Nieuw-Zeeland, nu ruim een maand geleden, is gestegen naar twintig. Dat heeft de politie in Nieuw-Zeeland bekendgemaakt. "De politie bevestigt dat nog iemand afgelopen nacht is gestorven in een ziekenhuis in Australië als gevolg van de verwondingen die hij heeft opgelopen tijdens de eruptie", aldus een politiewoordvoerder.