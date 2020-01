172. Later vernam Davey dat ze gestampt werden en gekookt in heet water waarna ze een dikke brij vormden die wel een jaar goed bleef. ‘Het zou nog langer meegaan als ik het zou moeten opeten’, zei Davey tegen Letitia.

Ze kwamen in een gebied waar diverse bronnen opborrelden. Het water van één bron was zo heet dat Letitia een kan vulde om het over haar theebladeren te gieten. Niet veel verder dronken ze uit een koude bron. In de verte zagen ze geisers kokend water opspuiten. Letitia’s brood rees uitstekend dankzij de sodabronnen in de buurt van een rots die eruitzag als een stoomboot. Enkele dagen later kwame..

Davey wilde niets doen waarvan ze later spijt zouden krijgen, maar het advies om een paar ezels te bepakken en de wagens achter te laten klonk hem aanlokkelijk in de oren. Zeker vanwege alle geruchten over vijandige indianen en nog moeilijker begaanbaar terrein.

