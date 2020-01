Sleeënd door de beurs van Antwerpen

Het verschijnsel beurs is ontstaan in de Vlaamse stad Brugge, waar een familie Van der Beurse in 1453 de eerste beurshal ter wereld oprichtte. De term beurs, die in varianten in veel talen in gebruik kwam, is aan deze Vlaamse familie ontleend. Omstreeks 1530 nam Antwerpen de spilfunctie als internationale handelsbeurs van Brugge over, terwijl na het Spaanse Beleg van Antwerpen in 1585 het economische centrum naar Amsterdam verschoof.Op de tekening zien we een tafereel dat zich 325 jaar geleden, op 13 januari 1695, afspeelde in de Handelsbeurs van Antwerpen. Deze beurs was op dat moment de zetel van het Sint-Lucasgilde, een gilde van tekenaars, schilders en beeldhouwers. In de slee zit Theodoor Verbruggen (1615-1701), de toenmalige deken ofwel hoogste gezagsdrager van dit gilde. Hij had een groot gildefeest georganiseerd in de Handelsbeurs. Verbruggen kwam uit een beroemd geslacht van Antwerpse beeldhouwers en schilders. Zelf had hij in 1686 de houten hoofddeur van de Sint-Jacobskerk in Antwerpen ontworpen en gemaakt. Een prachtige deur met sculpturen van dolfijnen, schelpen en parels. De deur, zo meldt een bron, kostte 47 gulden. De Antwerpse beeldhouwer organiseerde vaker gildefeesten. Zoals in 1677, toen in de Handelsbeurs het blijspel De Getrouwe Panthera in première ging.