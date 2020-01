'Genoeg belastende verklaringen om Trump af te zetten'

Nancy Pelosi, de leider van de Democraten in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, heeft zondag gezegd dat het impeachtmentproces in het Huis tegen president Donald Trump "genoeg belastende getuigenverklaringen heeft opgeleverd om hem naar huis te sturen".

Naar verwachting start komende week in de Senaat het afzettingsproces tegen Trump. Pelosi moet dan wel officieel de aanklachten naar die kamer sturen, iets wat ze tot nu toe heeft tegengehouden. Pelosi vreest namelijk dat de Republikeinen, die de meerderheid hebben in de Senaat, de president snel en zonder het horen van getuigen vrij willen spreken.

Mitch McConnell, de leider van de Republikeinen in de Senaat heeft het vermoeden van Pelosi ook min of meer bevestigd. Pelosi wil graag dat enkele hoofdrolspelers in het proces verhoord worden in de Senaat, maar McConnell heeft daarover geen toezeggingen gedaan.

