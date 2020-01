Premier Rutte noemt overlijden Aart Staartjes droevig nieuws

Premier Mark Rutte noemt het overlijden van acteur Aart Staartjes "droevig nieuws". "Aart Staartjes is overleden. Zoals zovelen ben ik met hem opgegroeid", twittert Rutte.

Hij noemt met name de Stratemakeropzeeshow, de film van Ome Willem en Sesamstraat. "Een icoon uit onze jeugd. En altijd een markant persoon gebleven. Ik wens zijn naasten veel sterkte met dit grote verlies", stelt Rutte.

Aart Staartjes overleed zondag op 81-jarige leeftijd in een ziekenhuis, nadat hij vrijdag in Leeuwarden met zijn brommobiel een ongeluk had gehad.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Maak direct een account aan bij de kwaliteitskrant van christelijk Nederland. Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in je inbox Duizenden mensen gingen je voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden ga je akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .