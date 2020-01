Raketten afgevuurd op legerbasis Irak

Onduidelijk is wie achter de aanval zit. De basis die werd aangevallen ligt ongeveer 80 kilometer ten noorden van de Irakese hoofdstad Bagdad.

Eerder werden raketaanvallen uitgevoerd op Amerikaanse doelen in Irak. In totaal ging het om 22 projectielen. Iran gaf toe achter de aanvallen te zitten. Het ging om een vergelding voor de dood van de Iraanse generaal Qassem Soleimani, die omkwam door een Amerikaanse raket. Zijn dood heeft de spanningen tussen Iran en de VS doen oplopen.

