Verdriet om overleden Meneer Aart

Acteur en mimespeler Hakim Traïda is intens verdrietig dat hij afscheid moet nemen van de acteur. Traïda heeft jaren met Staartjes in Sesamstraat samengewerkt, hij had een bijzondere band met hem, zegt hij tegen entertainmentsite BuzzE. "Hij heeft me naar Sesamstraat gebracht." Staartjes werd door journalist Willibrord Frequin op Hakim gewezen, die hem op straat had zien optreden. "Toen belde A..

Van midden jaren 80 tot aan het einde van de serie in 2018 waren ze samen te zien in Sesamstraat. Hakim prijst de bijdrage die zijn collega heeft geleverd. "Hij heeft zoveel betekend voor de jeugd. Hij was echt een begrip voor alle kinderen. Ik denk dat zelfs Sinterklaas huilt dat hij er niet meer is."

