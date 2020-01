Hongkong weigert directeur Human Right Watch

De directeur van mensenrechtenorganisatie Human Right Watch (HRW) is zondag de toegang geweigerd tot Hongkong. Kenneth Roth wilde na de maandenlange protesten in de stadstaat daar het jaarverslag van de organisatie presenteren, maar werd op het vliegveld tegengehouden.

"Ik had gehoopt het constante Chinese ondermijnen van de mensenrechten wereldwijd aan de kaak te stellen", zei Roth in een statement. "Dat ik nu word geweigerd in Hongkong, laat precies het probleem zien." In Hongkong gaan honderdduizenden mensen al maandenlang de straat op om te demonstreren tegen de groeiende invloed van China. De betogingen worden hard neergeslagen.

Roth is niet de eerste die Hongkong niet binnen mag. In 2018 werd het werkvisum van journalist Victor Mallet zonder reden niet verlengd, waardoor hij Hongkong niet meer in mocht. Mallet, die met zijn gezin in de stadstaat woonde, werkt voor de Financial Times.

