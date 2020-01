Aart Staartjes was meer dan alleen Meneer Aart

Voor sommigen was hij Toon uit De film van Ome Willem, voor anderen was hij de stratenmaker uit De Stratemakeropzeeshow. Maar voor velen was hij toch vooral Meneer Aart uit Sesamstraat. Toch was Aart Staartjes (81) meer dan alleen de rollen waarmee hij bij het grote en kleine publiek bekend werd. De acteur overleed zondag op 81-jarige leeftijd in een ziekenhuis, nadat hij vrijdag in Leeuwarden met zijn brommobiel een ongeluk had gehad.

Staartjes werd geboren in 1938 in Amsterdam. Hoewel hij in eerste instantie een opleiding tot onderwijzer volgde, stapte hij al snel over naar de toneelschool. In 1967 maakte hij voor de IKOR, de latere Interkerkelijke Omroep Nederland (IKON), het programma Woord voor woord. Hierin vertelde hij Bijbelverhalen die voor iedereen te volgen waren. In 1972 begon Staartjes het familieprogramma De Str..

Begin 1974 bedacht Staartjes een ander tijdloos kinderprogramma: De film van Ome Willem. De serie, met Edwin Rutten in de hoofdrol en Staartjes in de rol van Willems vriend Toon, werd een groot succes en eindigde pas in 1984. De serie werd jaren later nog altijd herhaald op televisie. Het bekendst werd Staartjes toch wel als de enigszins norse meneer Aart uit Sesamstraat. In de kinderserie, waa..

