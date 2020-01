Iran: oorzaak vliegtuigcrash nooit willen verbergen

Iran heeft nooit de oorzaak van de vliegtuigcrash bij Teheran willen verbergen. Dat heeft de hoge Iraanse veiligheidsambtenaar Ali Shamkhani zondag gezegd. Het Oekraïense toestel werd woensdag "per ongeluk" uit de lucht geschoten door Iran, dat van een "menselijke fout" spreekt. Alle 176 inzittenden kwamen bij de ramp om het leven.

"Vanaf het begin was er niet de intentie om de oorzaken van het ongeluk te verbergen", zei Shamkhani. " Omdat de oorzaak technische kenmerken heeft, is het sowieso onmogelijk om het te verbergen." In het toestel zaten onder anderen 82 Iraniërs en 57 Canadezen.

Het Iraanse regime ontkende eerst alle betrokkenheid bij de ramp, maar maakte ineens een draai en gaf toe het toestel per ongeluk uit de lucht te hebben geschoten. Veel Iraniërs zijn daar boos over en demonstreren daarom tegen het regime. Die protesten zijn zeldzaam.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Maak direct een account aan bij de kwaliteitskrant van christelijk Nederland. Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in je inbox Duizenden mensen gingen je voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden ga je akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .