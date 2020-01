Wereldleiders betuigen medeleven met overlijden Qaboos

Verschillende wereldleiders en andere kopstukken hebben zondag in Oman hun medeleven betuigd met het overlijden van sultan Qaboos.

De Britse premier Boris Johnson en kroonprins Charles waren bij een ceremonie in het Al Alam-paleis in de hoofdstad Masqat, net als de voormalige Franse president Nicolas Sarkozy. Ook machthebbers uit de regio waren aanwezig om hun condoleances over te brengen, zoals de leiders van Abu Dhabi, Qatar, Koeweit, Jemen en Tunesië.

Nederland wordt vertegenwoordigd door koning Willem-Alexander en minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken.

