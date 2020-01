Moeder aller beursgangen levert nog meer op

Het beursdebuut leverde Saudi Aramco in eerste instantie 25,6 miljard dollar op, waarmee het al de moeder aller beursgangen was. Nu zette de Amerikaanse bank Goldman Sachs, een van de begeleidende banken van de beursgang, achteraf nog eens 450 miljoen aandelen in de markt. Daarmee levert de beursgang in totaal 29,4 miljard dollar op.

De stukken waren al tijdens het bookbuildingsproces bij investeerders geplaatst. Goldman had tot 9 januari om deze aandelen eventueel in te kopen om daarmee de koers van het aandeel te ondersteunen. Maar dat is niet gebeurd.

