Opnieuw demonstratie in Teheran tegen regering

Tientallen demonstranten hebben zich voor de tweede dag op rij verzameld bij de universiteit in Teheran, waar ze leuzen roepen tegen de Iraanse regering. Ze maken zich boos over de manier waarop Iran is omgegaan met het neerhalen van een Oekraïense Boeing met 176 mensen aan boord. Het regime ontkende eerst alle betrokkenheid, maar maakte ineens een draai en gaf toe het toestel per ongeluk uit de lucht te hebben geschoten.