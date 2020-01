Snel coalitie akkoord op Sint Maarten

Op Sint Maarten hebben zaterdagavond (lokale tijd) de twee grootste politieke partijen een coalitie akkoord getekend. Daarin verklaren National Alliance en de United People's Party (UP) een regering te vormen. Ook is er al een verdeling van de ministerposten gemaakt.

National Alliance won de verkiezingen van afgelopen donderdag met zes zetels. De UP behaalde vier zetels. Daarmee hebben ze een ruime meerderheid in het parlement van vijftien zetels. Beide partijen spelen al langere tijd een grote rol in de Sintmaartense politiek.

Sint Maarten heeft momenteel een interim-regering onder leiding van Silveria Jacobs van de National Alliance. Zij heeft als partijleider namens haar partij het akkoord ondertekend.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Maak direct een account aan bij de kwaliteitskrant van christelijk Nederland. Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in je inbox Duizenden mensen gingen je voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden ga je akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .