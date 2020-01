Slapeloosheid: ellende in 'hartstikke mooi decor'

Museum de Fundatie in Zwolle opent 18 januari een fototentoonstelling over slapeloosheid, Insomnia. Annabel Oosteweeghel bracht met haar camera de nachtelijke wereld van zestien slapelozen in beeld: hoe ze woelen, rondspoken of een andere manier vinden om de nacht door te komen: met wandelen, tv-kijken of desnoods de vloer dweilen, activiteiten die vrijwel niemand ooit ziet.

Ze sprak met de slapelozen over hun bestaan in het donker en zette dat daarna met deze mensen zelf in scène voor de foto's die zullen worden geëxposeerd.

"Het is een verborgen wereld die ik zichtbaar wilde maken", zegt ze. Oosteweeghel, die als fotografe veelvuldig op pad is door het hele land, hoorde al langer van veel mensen dat ze slecht of zelfs bijna niet slapen, "soms al jarenlang". Ze begon zich af te vragen hoe al die mensen hun lange en meestal eenzame nachten doorkomen. "Het gaat om één op de vijf mensen, een heel grote groep dus."

