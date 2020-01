Parasite passeert 150.000 bezoekers en vestigt record

De sociale satire Parasite is een onwaarschijnlijke hit in de Nederlandse bioscopen. De zwarte komedie van Bong Joon Ho, die sinds 28 november in de bioscopen draait, heeft al ruim 150.000 bezoekers getrokken. Het is nog nooit eerder gebeurd dat een Koreaanse film in Nederland zoveel mensen trok en Parasite is hard op weg de best bezochte Aziatische film in de Nederlandse bioscopen ooit te worden. Dat hebben distributeur September Film en filminstituut Eye zondag bekendgemaakt.