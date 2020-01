Arrestatie na schietpartij in woning Tilburg

Een arrestatieteam van de politie heeft zondag een man aangehouden die ervan wordt verdacht dat hij in zijn woning een man heeft beschoten. Het slachtoffer had zich enkele uren vóór de arrestatie met een schotwond gemeld in een ziekenhuis.

Rond half zeven 's morgens kreeg de politie een melding dat er schoten waren gehoord in de Gregoriusstraat in Tilburg. Ter plaatse constateerde de politie dat alles rustig was. De gewonde man in het ziekenhuis verklaarde dat hij in een woning in de Gregoriusstraat ruzie had gekregen met de bewoner. Deze man heeft daarbij op hem geschoten, aldus het slachtoffer. Daarop kwam de politie opnieuw in..

Volgens een woordvoerder is over de reden en exacte toedracht van de schietpartij nog veel onduidelijkheid. De recherche doet onderzoek.

