Speciale dag moet 'Elfstedencultuur' in stand houden

Ondanks dat de Elfstedentocht al in 23 jaar niet is gereden, is het belangrijk de 'Elfstedencultuur' in stand te houden, vindt sporthistoricus Jurryt van de Vooren. Daarom organiseert hij voor het eerst de Dag van de Elfstedentocht, komende woensdag in het Fries Scheepvaart Museum in Sneek.