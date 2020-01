NASA-stagiair ontdekt planeet met twee zonnen

Een 17-jarige jongen die stage liep bij NASA heeft al op zijn derde stagedag een nieuwe planeet ontdekt. Dat heeft de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie deze week bekendgemaakt. De planeet is TOI 1338b genoemd. Hij is bijna zeven keer zo groot als de aarde en staat op 1300 lichtjaar van ons vandaan. Opmerkelijk is dat de planeet een baan rond twee zonnen aflegt. Deze sterren draaien op hun beurt ook weer om elkaar heen.