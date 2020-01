Nederlandse toeriste gered van Argentijnse berg

Een 39-jarige vrouw uit Nederland is in het zuiden van Argentinië gered na een val tijdens het beklimmen van Mount Fitz Roy. Er was een reddingsploeg van bijna dertig man voor uitgerukt, verdeeld over drie groepen. De hulpverleners moesten het slachtoffer op een brancard naar beneden dragen over steile en gevaarlijke bergpaden.

De Nederlandse is naar een dokterspost in El Chaltén gebracht. Ze had haar scheenbeen gebroken.

Mount Fitz Roy ligt in de zuidelijke Andes. De berg is 3375 meter hoog en staat bekend om zijn steile wanden, waardoor de beklimming extreem moeilijk is. De grens tussen Argentinië en Chili loopt precies over de top van de berg.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Maak direct een account aan bij de kwaliteitskrant van christelijk Nederland. Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in je inbox Duizenden mensen gingen je voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden ga je akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .